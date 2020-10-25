6 bin 200 yıllık Pulur Höyük, Erzurum'un tarihine ışık tutacak - Son Dakika

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Rabia Akarsu, merkez Aziziye ilçesine bağlı Ömertepe Mahallesi'ndeki Pulur höyükte kazı yapmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin istedi. Akarsu, "Kazılarda öncelikli hedefimiz Doğu Anadolu arkeolojisinde önemli bir boşluğu yani bölge kronolojisi ile ilgili bilgi eksikliğini gidermek olacaktır" dedi.

Merkez Aziziye ilçesi Ömertepe Mahallesi'nde karbon-14 testiyle 6 bin 200 yıllık olduğu belirlenen Pulur Höyük'te kazı yapmak isteyen Dr. Öğretim Üyesi Rabia Akarsu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaatta bulundu. 250x100 metre boyutlarında ve 17 metre yüksekliğindeki höyükte 2021 yılında kazı yapmayı planladıklarını belirten Akarsu, "Pulur Höyük, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nün şehrimizdeki ilk ve uzun soluklu kazısı olacaktır. Sadece arkeoloji değil sanat tarihi, coğrafya, jeoloji, arkeobotanik, paleo antropoloji gibi çeşitli uzmanlık alanlarından yetkin bilim insanları ile ortak çalışma yürüteceğimiz kazılarda öncelikli hedefimiz Doğu Anadolu Arkeoloji'nde önemli bir boşluğu yani bölge kronolojisi ile ilgili bilgi eksikliğini gidermek olacaktır. 1960 yılında yapılan ilk kazının üzerinden 60 sene geçmiş olan Pulur Höyük'te bilim heyeti geniş tutularak yapılacak kazılarda son teknik ve arkeometrik analizlerin kullanılması amaçlanmaktadır" diye konuştu.