6 bin 300 TOKİ konutu için kuralar çekiliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) İstanbul'da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kura törenleri, Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı.

TOKİ tarafından İstanbul Kayaşehir'de inşa edilecek konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilen kurayla belirleniyor. TOKİ, 67 şehirde, 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut yapacak. TOKİ'nin İstanbul çekilişleri, 26 Haziran-02 Temmuz tarihleri aralığında tamamlanacak. İstanbul özelinde 6 bin 300 konut için 318 bin kişinin başvurduğu TOKİ kura çekilişinin ilk ayağı, bugün canlı yayın ile gerçekleştiriliyor. İstanbul Fatih'te bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde noter huzurunda başlayan TOKİ kura çekilişi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un katılımıyla başladı.

"AYNI HEYECANI BİZLER DE YAŞIYORUZ"

Yeni konutların hayırlı olması temennisiyle sözlerine başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şehirlerimizi değerli kılan o şehirlerin oturanlarıdır. Bugün 2 bin 338 konutumuzun kurası için bir araya geldik. Aynı heyecanı bizler de yaşıyoruz. 15 Haziran'da imar barışı süremiz dolmuştu, Ödeme süremiz 30 Haziran'da doluyor. İmar barışından 10 milyon vatandaşımız başvurdu. Vatandaşlarımız faydalansın diye Ziraat Bankamız hafta sonu da açık olsun. Vatandaşlarımız imar barışı ödemelerini böylelikle yapabilecek. Sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız. 67 ilimizde 140 projede 50 bin konut için başvuru aldık. Hak sahiplerini belirleyip vatandaşlarımıza sağlam güvenli bir şekilde konutlarını teslim edeceğiz. Yarın kuramız devam edecek. Sosyal konut kadar kentsel dönüşüm de elzem, sahada da fiilen icraata geçtik. Vatandaşımızın mağdur olmaması adına birçok düzenleme yaptık. İstikrar döneminde de gecemizi gündüzümüze katacağız. Konutlarımız konutu çıkan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Alt gelir grubu vatandaşlarımızın tamamı ev sahibi olacak" dedi.

"PROJELERİMİZ HIZLA DEVAM EDİYOR"

Son 16 yılda 843 bin 798 konut rakamına ulaşıldığını ve yaklaşık 3,5 milyon kişinin nitelikli barınma ihtiyacını karşılandığını hatırlatan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Toplu Konut İdaresi, konut yapımında ve gelir düzeyi düşük dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasında ve şehirlerin yenilenmesinde önemli görevler üstlenmiştir. 50 bin yeni sosyal konut üretilmesi kapsamındaki projelerimiz hızla devam etmektedir. Şimdiye kadar 37 projenin konut kuraları çekilerek 18 bin 52 hak sahibi belirlenmiştir. 19 Ağustos itibariyle kura çekim işlemleri bitirilmiş olacak" diye konuştu.

"BUGÜN VE YARIN 4 BİN 467 HAK SAHİBİ BELİRLENECEK"

50 bin yeni sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul'da toplamda ilk etapta 5 projede 6 bin 300 sosyal konut inşa edileceğini belirten Ömer Bulut, "Konutların 3 bin 300'ü 2+1, 3 bini ise 3+1 olarak planlanmıştır. Bu konutların yüzde 10'u şehit ve gaziler, yüzde 5'i engelliler, yüzde 25'i emekliler için ayrılmıştır. Bugün, 2+1 büyüklüğündeki 2 bin 338 konutun hak sahipleri noter çekilişi ile belirlenecek. Yarın da 2 bin 129 adet 3+1 konutların kurası çekilecek. Toplamda bugün ve yarın 4 bin 467 hak sahibi belirlenmiş olacaktır. İstanbul'da 6 bin 300 konuta toplamda 318 bin 480 başvuru olmuştur. TOKİ olarak bu manada yeni projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin İstanbul'a hayırlı olmasını diler, şimdiden vatandaşlarımızın sağlık, sıhhat ve huzur içinde bu konutlarda oturmalarını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

TOKİ kura sonuçları, canlı yayının sona ermesinin ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası ile sorgulanabilecek.

- İstanbul