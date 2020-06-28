6 bin 436 ton gıda ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2020 yılı mayıs ayı içerisinde farklı alanlarda 6 bin 901 ton 436 kilo gıda ürünleri yurt dışına ihraç edildi.



Düzce'de ihracatçı firmalar ürünlerini ihraç etmek için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine başvuruda bulundu. Müdürlük personelleri yapılan çalışmalar kapsamında fındık ihracatı için başvuran 156 firmanın bin 540 ton 545 kilo ürününü, gıda maddeleri ihracatı için başvuran 35 firmanın bin 258 ton 787 kilo ürününü, orman ürünleri için başvuran 28 firmanın 3 bin 450 ton 718 kilo ürünü için belge düzenledi. Bu kapsamda Düzce'den 219 firmanın 6 bin 901 ton 436 kilo gıda ürünleri yurt dışına ihracaç edildi. - DÜZCE