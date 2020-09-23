6 bin 500 işçi heyecanla sözleşme bekliyor - Son Dakika

6 bin 500 işçi heyecanla sözleşme bekliyor

696 KHK ile kadroya geçen işçilerin uzun zamandır beklediği Toplu İş Sözleşmesi ile alakalı Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, "Sendika olarak amacımız toplu iş sözleşmelerimizi son ana kadar masa da hoşgörü ortamında bitirebilmektir" dedi.

6 bin 500 işçi heyecanla sözleşme bekliyor, System.String[]

696 KHK ile kadroya geçen işçilerin uzun zamandır beklediği Toplu İş Sözleşmesi ile alakalı Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, "Sendika olarak amacımız toplu iş sözleşmelerimizi son ana kadar masa da hoşgörü ortamında bitirebilmektir" dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, "Kayseri Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Kayseri İlçe belediyelerinde çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmelerimiz devam etmektedir. Biliyoruz ki burada çalışan arkadaşlarımız bizlerden gelecek sevindirici haberi beklemekte. Sendika olarak amacımız toplu iş sözleşmelerimizi son ana kadar masa da hoşgörü ortamında bitirebilmektir. Toplu iş sözleşmelerimizi kesinlikle yüksek hakem heyetine gönderilmesi alternatifler arasında değil. Bunun için yasanın sendikalara tanımış olduğu hakları da son ana kadar kullanacağız" dedi.

Sendika olarak gayelerinin işverenleri kesinlikle yıpratmak veya zarar vermek olmadığının altını çizen Çelik açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası olarak hiçbir zaman zarar ve ziyan veren bir sendika olmadık. Her zaman hoş görü ortamında toplu iş sözleşmelerimizi tatlı dille masada bitirmeye gayret ettik. Burada gayemiz işverenlerimizi yıpratmak veya zarar vermek değil ortak bir zeminde buluşup üyelerimizin taleplerini karşılayacak toplu iş sözleşmelerimizi imza altına alabilmektir. 6 bin 500 çalışanın sessiz çığlıklarına artık kulak verilmeli. 2,5 yıldır bizleri açlığa, sefalete ve yoksulluğa mahküm eden yüksek hakem heyetine toplu iş sözleşmemizi göndermeyeceğiz. Yasanın bizlere tanıdığı tüm alternatifleri de kullanıp masada bitirmeye gayret edeceğiz.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde 10 oturum, Talas Belediyesinde 3 oturum gerçekleştirdik. Kocasinan ve Melikgazi Belediyelerinde de oturumlarımız bu ayın 30'unda başlayacak. Kaski Genel Müdürlüğümüzle de Ekim ayının 13'de oturumlarımız başlayacak. Hacılar belediyesinde de yasal süremiz bitti arabulucuya müracaat ettik. Ben inanıyorum ki Kayserimize gönül vermiş ve hak ve hukuku bilen sayın belediye başkanlarımız şehrimiz için gecesini gündüzüne katarak çalışan üyelerimizin mağduriyetini yapılacak olan bu toplu iş sözleşmesiyle sonlandıracaktır." dedi. - KAYSERİ

Hizmet İş Sendikası, Sendika, Kayseri, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 6 bin 500 işçi heyecanla sözleşme bekliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 2 şüpheli tutuklandı Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı         
20:32
Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz         
19:25
Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi         
18:49
Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi         
17:57
Abdurrahim Albayrak'ın Abdurrahim Albayrak'ın "Beyaz sayfa açalım" sözlerine Terim'den tepki: Aynı fikirde değilim, buna mecbur da değilim         
17:41
Ölen gencin babası, sağlıkçılara saldırı hakkında konuştu: Doktorların hepsinden özür diledim Ölen gencin babası, sağlıkçılara saldırı hakkında konuştu: Doktorların hepsinden özür diledim         
16:55
Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı         
16:12
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 20:56:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 6 bin 500 işçi heyecanla sözleşme bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei