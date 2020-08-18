6 bin 500 işçiyi ilgilendiren TİS görüşme maratonu başlıyor - Son Dakika

6 bin 500 işçiyi ilgilendiren TİS görüşme maratonu başlıyor

696 KHK ile kadroya geçen işçilerin uzun zamandır beklediği Toplu İş Sözleşmesi ile alakalı Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, " Üyelerimizin beklentilerini karşılayacak toplu iş sözleşme taslaklarımız hazırlandı" dedi.

6 bin 500 işçiyi ilgilendiren TİS görüşme maratonu başlıyor, System.String[]

696 KHK ile kadroya geçen işçilerin uzun zamandır beklediği Toplu İş Sözleşmesi ile alakalı Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, " Üyelerimizin beklentilerini karşılayacak toplu iş sözleşme taslaklarımız hazırlandı" dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik açıklamada bulunarak şu şekilde devam etti;

"Kayseri Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Kayseri İlçe belediyelerinde çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşme maratonumuz başlıyor. 696 KHK kapsamında çalışan arkadaşlarımızın toplu iş sözleşmeleri 30/06/2020 tarihinde son buldu. Yeni toplu iş sözleşme yapmak için Çalışma Bakanlığına yetki müracaatlarımız daha önceden olmuştu. Bu konuda da ilgili bakanlıktan yetkilerimiz nihayet çıkmaya başladı. Üyelerimizin beklentilerini karşılayacak toplu iş sözleşme taslaklarımız hazırlandı. İnşallah en kısa zaman içerisinde oturumlara başlayıp 2 yıldır yaşanan mağduriyetlerinin önüne geçeceğiz" dedi.

696 KHK ile kadroya geçen üyelerimize Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen sözleşmeye göre sadece ücretlerinde yıllık yüzde 4 + 4 oranında artış aldıklarını ve enflasyon oranı altında çok büyük hak kayıplarına yol açtığını söyleyen Çelik şöyle devam etti; "Üyelerimizin geçen 2 yıl içerisinde satın alma gücünde önemli oranda kayıplar olmuştur. Bu kayıpların önüne inşallah yeni yapacağımız toplu iş sözleşmeleriyle geçeceğiz. Üyelerimizin ve çalışan işçi arkadaşlarımızın beklentilerini karşılayan güzel bir toplu iş sözleşmesine inşallah imza atacağız" - KAYSERİ

Hizmet İş Sendikası, Kayseri, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 09:57

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 6 bin 500 işçiyi ilgilendiren TİS görüşme maratonu başlıyor - Son Dakika
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