Son Dakika Haberleri: 6 Bin 500 Km Yüzerek Güney Afrika'ya Gelen Sürpriz Misafir

6 Bin 500 Km Yüzerek Güney Afrika'ya Gelen Sürpriz Misafir

28 dakika önce

Antarktika'dan yola çıkan bir deniz foku, tam 6 bin 500 kilometre yüzerek Güney Afrika'nın Cape Town sahilindeki Fish Hoek plajına geldi.

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Antarktika'dan yola çıkan bir deniz foku, tam 6 bin 500 kilometre yüzerek Güney Afrika'nın Cape Town sahilindeki Fish Hoek plajına geldi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:13 

Cape Town, Güney Afrika, Dünya
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