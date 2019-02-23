6 Bin 500 Km Yüzerek Güney Afrika'ya Gelen Sürpriz Misafir
28 dakika önce
Antarktika'dan yola çıkan bir deniz foku, tam 6 bin 500 kilometre yüzerek Güney Afrika'nın Cape Town sahilindeki Fish Hoek plajına geldi.
Antarktika'dan yola çıkan bir deniz foku, tam 6 bin 500 kilometre yüzerek Güney Afrika
'nın Cape Town
sahilindeki Fish Hoek plajına geldi
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:13
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