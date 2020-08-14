6 bin 743 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri 81 ilde 7 gün 24 saat boyunca aralıksız devriyelerini sürdürüyor. Yapılan operasyonda FETÖ/PDY, PKK/KCK, DAEŞ VE DHKP-C üyesi olan toplam 6 bin 743 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN KONU HAKKINDA YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular, çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir sosyal medya hesapları/siteleri yakından takip edilmekte olup 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu ve provokaatif paylaşımı yapan toplam 14 bin 186 hesap hakkında çalışma yapılmıştır.

Bu çalışmalarda; FETÖ/PDY terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 3 bin 948 adet, PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 2 bin 552 adet, DAEŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 157 adet, DHKP-C terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 86 adet olmak üzere, 6 bin 743 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek adli işlem başlatılmıştır."

(Utku Şimşek/İHA)