Son Dakika Haberleri: 6 bin firmaya teşvik

6 bin firmaya teşvik

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, geçen yıl 5 bin 914 firmaya yatırımlarındaki bina inşaat harcamalarıyla makine ve teçhizat alımlarında belirli muafiyet ve destekler sağlayacak yatırım teşvik belgesi verildi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, geçen yıl 5 bin 914 firmaya yatırımlarındaki bina inşaat harcamalarıyla makine ve teçhizat alımlarında belirli muafiyet ve destekler sağlayacak yatırım teşvik belgesi verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:45 

Ekonomi
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