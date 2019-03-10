6 bin firmaya teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, geçen yıl 5 bin 914 firmaya yatırımlarındaki bina inşaat harcamalarıyla makine ve teçhizat alımlarında belirli muafiyet ve destekler sağlayacak yatırım teşvik belgesi verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, geçen yıl 5 bin 914 firmaya yatırımlarındaki bina inşaat harcamalarıyla makine ve teçhizat alımlarında belirli muafiyet ve destekler sağlayacak yatırım teşvik belgesi verildi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Diriliş Ertuğrul'dan Büyük Başarı! İhracatı Arttırdı

1969 Model Otomobili, 10 Yılda 50 Bin Lira Harcayarak İlk Günkü Haline Dönüştürdü

Seçimlere Sayılı Günler Kala Son Anket! 10 Büyükşehirde Kim Önde?

Seçim Öncesi Döviz Birikimleri, Cumhuriyet Tarihinin Rekorunu Kırdı