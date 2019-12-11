6 bin göçmen sınır dışı edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 6 bin göçmen sınır dışı edilecek - Son Dakika

6 bin göçmen sınır dışı edilecek

6 saat önce

KAYIT dışı ve düzensiz 6 bin göçmen sınır dışı edilecek.

6 bin göçmen sınır dışı edilecek, System.String[]

KAYIT dışı ve düzensiz 6 bin göçmen sınır dışı edilecek. 12 Temmuz'dan bu yana kayıt dışı ve düzensiz ; çoğunluğu Suriye, Afganistan ve Pakistanlı 6 bin göçmen, 'Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bağcılar 2019 Yılı Huzur Toplantısı, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda gerçekleşti. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe çok sayıda kamu kurumu ve sivil toplum kurulu temsilcisi, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, 12 Temmuz'dan bu yana yapılan çalışmalarda, kayıt dışı olan ve rahatsız edici davranışlarda bulunan çoğunluğu Suriyeli, Afgan ve Pakistanlılardan oluşan yaklaşık 6 bin düzensiz göçmenin sınır dışı edilmek üzere Tuzla'da bulunan Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini belirtti.

"KAYIT DIŞI GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLECEK"

Kaçak göçmenlere yönelik yapılan çalışmalara değinen Eldivan, şunları söyledi: "Suriye'deki savaş nedeniyle ülkemize gelen muhacir Müslüman kardeşlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Ancak kaydı olmayan kaçak göçmenlere karşı çalışmalarımız da devam ediyor. İçişleri Bakanlığımızın da talimatıyla birlikte 12 Temmuz'dan bu yana yaptığımız çalışmalarda kayıt dışı olan, rahatsız edici davranışlarda bulunan aralarında Suriyeli, Afgan ve Pakistanlıların da bulunduğu 5 bin 949 kişi sınır dışı edilmek üzere Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim ettik. Adres tespitlerini de yapıyoruz. Çevrenizde kaydı olmayan Suriyelileri de görevlilere bildiriniz" dedi.

"HERKES BİZİM MESAİ ARKADAŞIMIZ OLDU"

Göreve geldiği günden beri emniyete yaptıkları desteğin devam ettiğini dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Her geçen gün daha iyi noktaya geliyoruz. Eğer Bağcılar'dan güzel bir ilçe olarak bahsedilmesini istiyorsak öncelikli olarak halkın bireysel mutluluğunu yakalamak hedefimiz olmalı. İlçenin huzuru sadece polisin elinde olmamalı. Polis ve vatandaşın birebir diyalog ve karşılıklı istişare şansının olmadığı bir yönetimde başarı elde edemezsiniz. Şimdi Allaha şükür Bağcılar'da yaşayan herkes bizlerin mesai arkadaşı oldu. İlçe yöneticilerine ulaşılabilirlik sayesinde işlerimizi artık daha kolay yapıyoruz" diye konuştu.


Bağcılar, Suriye, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:50 Kaynak: DHA
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