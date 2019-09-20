Son Dakika Haberleri: 6 bin TL değerindeki altın kolyeleri kaşla göz arasında böyle çaldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

6 bin TL değerindeki altın kolyeleri kaşla göz arasında böyle çaldı

1 saat önce

6 bin TL değerindeki altın kolyeleri kaşla göz arasında böyle çaldıANKARA - Başkent'te kuyumcudan bir kadın, kaş ile göz arasında 6 bin liralık kolye çaldı.

6 bin TL değerindeki altın kolyeleri kaşla göz arasında böyle çaldı

ANKARA - Başkent'te kuyumcudan bir kadın, kaş ile göz arasında 6 bin liralık kolye çaldı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulus çarşısında bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen bir kadın, Metin Gürnayak'tan çocuklarına altın kolye almak istediğini belirterek, kolyelerin altın ayarına bakmak için teraziye koymasını ve kontrol etmesini istedi. O sırada hırsız kadın altın kolyeleri teker teker sakin bir şekilde cebine koydu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadının soğukkanlı olması dikkat çekti.

Kuyumcu Metin Gürnayak, "Müşteri bayan girdi ama hiç hırsız görüntüsü yoktu, çocuk için kolye almak istediğini söyledi. Altını teraziye koydum. Beğenmediğini söyledi, diğerine bakmak istedi. 2 veya daha fazlasını aldığını hissettim, arkasından gittim ama yetişemedim. Güvenlik kameralarına baktığımızda aldığını gördük" şeklinde konuştu.

6 bin TL değerindeki altın kolyeleri kaşla göz arasında böyle çaldı

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şans Topu ikramiyesi, uzun yıllardır hep aynı rakama oynayan kadına çıktı
Quaresma 10 bin TL'lik giyimiyle AVM'de dikkatleri üzerine çekti! Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyen avukatı çark etti Babasından para istedi, vermeyince babasının otomobilini kundakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:24:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6 bin TL değerindeki altın kolyeleri kaşla göz arasında böyle çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]