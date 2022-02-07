6 bin TL maaşla mermer işçisi bulunamıyor! - Son Dakika

Bayburt'ta mermer işiyle uğraşan esnaf 6-7 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyor.

Bayburt'ta yaşayan ve esnaflık yapan Bünyamin Beyazıt, eleman bulamadığını ve buldukları elemanın da kısa bir süre sonra işten ayrıldığını söyledi. İş arayan gençlere seslenen Beyazıt, "İş var ama çalışan yok. 6-7 bin TL maaş veriyoruz beğenmiyorlar. İş yok diyenlere sesleniyorum buyursunlar iş var, maaş var, sigorta var, yemek var gelsinler çalışsınlar" dedi.

12-13 elemanla işlere yetişemediğini vurgulayan Beyazıt, "Yardımcı eleman bulma konusunda çok zorluklar yaşıyoruz, özellikle son 5 yıldır eleman bulamıyoruz. Yaz sezonunda bu sorun daha da yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda yaklaşık olarak 12-13 civarında çalışanımız var yine de yetmiyor. Yazın biz bu sayıyı 20-30 kişiye çıkarmak istiyoruz ama çalışan yok" ifadelerini kullandı. Sadece kendisinin elaman sorunu yaşamadığını vurgulayan Beyazıt, sanayi esnafı başta olmak üzere, farklı meslek kollarındaki arkadaşlarının da aynı sorundan şikayetçi olduklarını kaydetti. İş bilmeyen gençlere ilk etapta asgari ücret vererek işi öğrettiklerini dile getiren Beyazıt, iş öğrendikten sonra maaşta ciddi bir yükselişin olduğunu söyledi.

Sigortalı işçi bulmanın eski dönemlere nazaran daha zor olduğunun altını çizen Beyazıt, "Önceden herkes sigortam olsun da varsın maaşım olmasın derdi şimdi sigorta yapıyoruz, yeme-içme iş yerine ait, üstüne bir de asgari ücretten fazla 6 bin ila 7 bin arasında değişen maaş veriyoruz yine de kimseyi bulup çalıştıramıyoruz" şeklinde konuştu.

"GENÇLERİMİZ İŞSİZ KALMASIN"

Çalışmak isteyen kişilerin iş bilmelerinin önemi olmadığına değinen Beyazıt, "Bizimle çalışacak kişilerin iş bilip bilmemesi önemli değil, bizim için bir önem arz etmiyor. Bu kişileri biz yetiştirebiliriz yetiştirme esnasında da asgari ücret veriyoruz, yaklaşık 5-6 ay süre zarfında işi öğrenmiş oluyor. Ama çokça aramıza rağmen, sosyal medya üzerinden yazmamıza rağmen bir türlü eleman sıkıntımızı gideremedik" dedi. Ortaöğretimden sonra ailelerin çocuklarını sanat okullarına yönlendirmesi çağrısında bulunan Beyazıt, "Çok geç olmadan aileler çocuklarını sanat okullarına, bizlere yönlendirirlerse biz bu gençleri hem yetiştiririz hem de ekonomiye katkılarını sağlarız. Çocuklarımız işsiz kalmasın, bu vesileyle devletten yüklerini azaltmış oluruz" diye konuştu.

"MERMER İŞİNİ DUYAN KORKUYOR, ÇALIŞMAK İSTEMİYOR ESKİSİ GİBİ AĞIR İŞLER DEĞİL"

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte mermercilik, taşcılık gibi beden gücü gerektiren işlerin kolaylaştığına vurgu yapan Beyazıt, "İnsanlar istiyor ki masa başı bir işimiz olsun, yorulmayalım ama emeksiz yemek olmaz. Mermer atölyesinde çalışır mısın dediğimde insanlar çekiniyor, korkuyor. Eskisi gibi sırtında mermerle 5-6 kat çıkmak yok, mermerleri yukarı taşıyan portatif cihazlarımız var hangi kata çıkacaksa oraya çıkarıyor, teknolojinin nimetleri bunlar, bu nimetleri kullanarak işleri kolaylaştırıyoruz. Gençler yeter ki çalışsın, ekmek parası kazansın. İş var, her işin bir zorluğu vardır muhakkak kolay iş yok" ifadelerine kullandı.

(Öznur Demir/ İHA)