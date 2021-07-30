6 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar - Son Dakika

Elazığ'da bir döner işletmesi, 6 bin TL maaş ile çalışacak motorlu kurye bulamazken, paket servislerini iş yeri sahipleri götürmeye başladı.

Elazığ'da yemek sektöründe faaliyet gösteren Hatay usulü dönerci 6 bin TL maaş ile çalışacak eleman bulamıyor. İşletme çareyi son olarak '6 bin TL maaş, SSK ve yemek veriyoruz' şeklinde ilan yazarak cama astı. İşletme sahipleri, dolgun maaşa rağmen vatandaşların henüz başvuru yapmadıklarını belirtti.

"6 BİN TL MAAŞ VERİYORUZ AMA ELEMAN BULAMIYORUZ"

Dürüm sattıklarını belirten döner ustası Serkan Yurttutan, "Dürümlerimizi zaten Elazığ halkımız biliyor. Dürüm satmak kolay da eleman bulmak çok zor. 6 bin TL maaş veriyoruz ama eleman bulamıyoruz. Paketçiler var ise bizi duyup gelsinler. Hatta 6 bin TL de değil 10 bin TL'dir. Yemeği, sigortası, içmesi, yatacağı yeri dahi veriyoruz ama eleman bulamıyoruz. Ondan sonra Elazığ halkı bize dürümümüz nerede diye kızıyor. Paketçi yok kardeşim paketçi bulamıyoruz" dedi.

15 tane çalışan olduğunu aktaran Yurttutan "4 kişi daha alacağız ama bulamıyoruz. Günlüğü 200 TL'den yemeği sigortası bize ait kurye arıyoruz ama Elazığ'da kuryelere kıtlık girmiş bulamıyoruz. Motorla gezenler buraya gelsin. Gazi Caddesi 50'ler çarşısı karşısındayız. Görsünler diye dışarıya 1 metre boyutunda kurye aranıyor yazdık ama yine de gelen yok. Demek ki millette para var. Ben çalışmak için Ankara'dan geldim ama Elazığ'da çalışacak adam bulamıyoruz" diye konuştu.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)