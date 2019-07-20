6 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı
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Batman merkeze bağlı Recepler köyünde bulunan bir markete giren kimliği belirsiz kişi yaklaşık 6 bin TL para çalarak kayıplara karıştı.
Batman Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:44 Kaynak: İHA
merkeze bağlı Recepler köyünde bulunan bir markete giren kimliği belirsiz kişi yaklaşık 6 bin TL para çalarak kayıplara karıştı.
Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Markete müşteri olarak giren kimliği belirsiz kişi market sahibinin dalgınlığını fırsat bilerek kasada bulunan yaklaşık 6 bin TL parayı çaldı. Market sahibi hırsızlık olayını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN
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