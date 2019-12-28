6 branş kategoride yarışan sporcular ödüllerini aldı - Son Dakika
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6 branş kategoride yarışan sporcular ödüllerini aldı

6 saat önce

2019 yılında 6 branş kategoride yarışan sporcular düzenlenen 'Şampiyonlar Gecesiyle' ödüllerini aldı.

6 branş kategoride yarışan sporcular ödüllerini aldı, System.String[]

2019 yılında 6 branş kategoride yarışan sporcular düzenlenen 'Şampiyonlar Gecesiyle' ödüllerini aldı. Törende konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, "Gönlümde Türkiye'nin 5 bölgesinde motor sporlarına uygun tesis yapılabilmesinde bir pay alabilmek istiyorum" dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak 2019 yarış sezonunda 6 branş, 44 kategoride düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışlar sonucunda birbirinden değerli sporcular kıyasıya yarıştı. Branşlarında dereceye giren kulüp ve sporculara kupaları taktim edilmek üzere 'Şampiyonlar Gecesi' düzenlendi. Düzenlenen geceye Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, protokol ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Acar yaptığı açıklamada, "2020 yılı öncelikle bize hem ulusal hem de uluslararası arenada başarılar getirecektir diye umut ediyorum. Bu vesileyle çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyor olacağız. Uluslararası Federasyonumuzun 2020 projeksiyonunda bu sene gerçekleştirdiğimiz uluslararası başarılarımız nedeniyle iki büyük organizasyonu ülkemizde yapma teklifinde bulundular. Bizde bu teklifi üzerinde çalışmak için evet dedik. Biz bunları siz değerli sporcularımızın uluslararası arenadaki rakiplerinizle daha yakın bir ortamda yarışabilesiniz, oralardan alacağınız tecrübelerle ülkemizi tıpkı Kenan Sofuoğlu kardeşimiz gibi sizde yıllar boyunca arenada İstiklal Marşımızı okutun, bu şanlı bayrağımızı göndere çekin istiyoruz" dedi.

İNŞALLAH HERKESİ İNANDIRACAĞIZ

Türkiye'nin motosiklet tesislerine ihtiyacı olduğunu belirten AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu yaptığı açıklamada, "İnşallah 2020 ile alakalı benim en büyük hayalim, biliyorsunuz burada en büyük motosiklet camiasının en büyük dertlerinden bir tanesi bizim tesisimiz yok. Bizim tesislere ihtiyacımız var. Motor sporlarına gönül vermiş insanlara bu anlamda gerekli yatırım yapılmadı. Neden ülkemizde yarış pistleri, yarış tesisleri yok. Gönlümde Türkiye'nin 5 bölgesinde motor sporlarına uygun tesis yapılabilmesinde bir pay alabilmek istiyorum. Ama bunu başarabilir miyiz inşallah buna herkesi inandıracağız" diye konuştu.

SAKARYA'YA KANO PİSTİ

Sakarya'da bir kano pistinin kurulacağını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "İnşallah Sakarya'mız için dünya şampiyonlarının yapılacağı bir kano pistinin yapılmasıyla ilgili projemizi hazırladık bakanımıza sunduk. Bakanımızın da sözünü aldık. En kısa zamanda dünya şampiyonalarının yapılacağı bir kano pistinin yapılmasıyla ilgili biz hazırlıklarımızı tamamladık bakanlığımızdan start bekliyoruz. Avrupa'da bir numara olan ve avrupa'da eşi benzeri olmayan en kısa zamanda Sakarya'mızda bisiklet pistinde dünyada bir numaralı pistimiz olacaktır. En kısa zamanda bunu tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

SAKARYA SPORDA DA MARKA ŞEHİR

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir yaptığı açıklamada, "Sakarya marka şehir, Sakarya tarımda marka şehir, sanayide marka şehir, turizmde marka şehir, aynı zamanda Sakarya sporda da marka şehir. Bu unvan kolay alınmıyor, mutlaka rol modellere ihtiyaç var, emek verenlere ihtiyaç var. Burada görmüş olduğumuz her bir kupa bir emeğin, bir gayretin, bir çalışmanın ürünü olarak buraya geliyor. İlimiz de bu unvanı alabilmek için mutlaka evveliyatında, geçmişinde gayret veren kişilerle bunu sağlamış oldu. Çok kıymetli Milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu'nun bu konuda gayretleri bir rol model olarak ilimize, gençliğe önder olması, biraz önce anlatılanlarda da çok güzel ifade edildiği gibi yalnızca spor adamlığıyla değil aynı zamanda ahlakıyla, karakteriyle de bir rol model olması, bu sporun burada geleceğine ait ümitlerimizi artırıyor" ifadelerini kullanırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız spor dendiğinde önemseyen, sporcu dendiğinde son derece mühimsiyen bir tavra, karaktere anlayışa sahiptir. Bunu hepimiz biliyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından sporculara tek tek ödülleri verildi.

(Remzi Şimşek/İHA)

Kenan Sofuoğlu, Motosiklet, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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