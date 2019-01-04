6 Buçuk Milyon TL'lik Yatırım Hızla İlerliyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu tüketmelerini sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Soma ilçe merkezinin içme suyu kapasitesini arttırmak için başlattığı 7 bin 500 tonluk içme suyu deposunun betonarme imalatında sona yaklaştı. 6 buçuk milyon TL yatırım bedeli ile yapılan çalışmada, içme suyu çelik iletim borularının imalatı ile deponun izolasyon ve dolgu çalışmalarına da başlandı. İçme suyu deposu tamamlandığında ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlar daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu tüketecekler.

"Daha sağlıklı ve yeterli içme suyu için çalışıyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda il genelindeki vatandaşlara daha sağlıklı ve yeterli içme suyu sağlamak adına çalışmaların devam ettiğini belirtti. Aslay, "Soma ilçe merkezimizin içme suyu kapasitesini arttırmak için 6 buçuk milyon TL'lik yatırım bedeli ile yeni depo imalatına başladık. 7 bin 500 tonluk depomuzda çalışmalarımız hızla ve titizlikle devam ediyor. Depomuz tamamlandığında ilçe merkezimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin edeceğiz" dedi.