Son Dakika Haberleri: 6 buçuk saat kalbi durdu 11 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı
Son Dakika Dünya 6 buçuk saat kalbi durdu 11 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı - Son Dakika Dünya

6 buçuk saat kalbi durdu 11 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı

6 saat önce

İspanya'da Pyrenees Dağları'nda kaybolduktan sonra vücut sıcaklığı 20,2 dereceye kadar düşen ve kalp atışı 6,5 saat duran bir kadın, cerrahların müdahalesi sonucu 11 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı.

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İspanya'da Pyrenees Dağları'nda kaybolduktan sonra vücut sıcaklığı 20,2 dereceye kadar düşen ve kalp atışı 6,5 saat duran bir kadın, cerrahların müdahalesi sonucu 11 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı.


İspanya'nın kuzeyinde Fransa sınırı üzerindeki Pyrenees Dağları'na eşiyle yürüyüşe çıkan Audrey Mash, kar fırtınasından geri dönemedi ve vücudu dondu.

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İspanya, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:43 
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6,5 saat kalbi durdu, 11 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı
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