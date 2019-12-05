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6 buçuk saat kalbi durdu 11 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı
6 saat önce
İspanya'da Pyrenees Dağları'nda kaybolduktan sonra vücut sıcaklığı 20,2 dereceye kadar düşen ve kalp atışı 6,5 saat duran bir kadın, cerrahların müdahalesi sonucu 11 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı.
İspanya'da Pyrenees Dağları'nda kaybolduktan sonra vücut sıcaklığı 20,2 dereceye kadar düşen ve kalp atışı 6,5 saat duran bir kadın, cerrahların müdahalesi sonucu 11 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı.
İspanya'nın kuzeyinde Fransa sınırı üzerindeki Pyrenees Dağları'na eşiyle yürüyüşe çıkan Audrey Mash, kar fırtınasından geri dönemedi ve vücudu dondu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:43
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