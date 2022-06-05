Bir ayda 6 telefon çaldı... Telefon hırsızı önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı - Son Dakika
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Bir ayda 6 telefon çaldı... Telefon hırsızı önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı

05.06.2022 10:10

Bir ayda 6 telefon çaldı.

Bir ayda 6 telefon çaldı... Telefon hırsızı önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı

ADANA - Adana'da 6 kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada 6 kişinin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli Kerem Y.'nin 4 iş yeri, bir otomobil ve yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu çaldığını tespit etti. Bir çiğ köfteciye giren Kerem Y.'nin, su aldıktan sonra ödeme yapmak için geldiği kasada duran cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli Kerem Y.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis, saklandığı adrese operasyon düzenledi. Kerem Y. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise çaldığı cep telefonlarına rastlanılmadı. Emniyete götürülen Kerem Y., çaldığı cep telefonlarını sattığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kerem Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir ayda 6 telefon çaldı... Telefon hırsızı önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı
Bir ayda 6 telefon çaldı... Telefon hırsızı önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı
Bir ayda 6 telefon çaldı... Telefon hırsızı önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı
Bir ayda 6 telefon çaldı... Telefon hırsızı önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı
Bir ayda 6 telefon çaldı... Telefon hırsızı önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı
Bir ayda 6 telefon çaldı... Telefon hırsızı önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı

YORUMLAR
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6 kişinin cep telefonunu çaldı, kameradan tespit edilip yakalandı 6 kişinin cep telefonunu çaldı, kameradan tespit edilip yakalandı Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti... Aracında uyuyan adamın telefonunu böyle çaldı Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti... Aracında uyuyan adamın telefonunu böyle çaldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir ayda 6 telefon çaldı... Telefon hırsızı önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir ayda 6 telefon çaldı... Telefon hırsızı önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı - Son Dakika
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