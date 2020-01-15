6 çeşit çorbayı karıştırdı, 'ekmek arası atom çorba' yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 6 çeşit çorbayı karıştırdı, 'ekmek arası atom çorba' yaptı - Son Dakika

6 çeşit çorbayı karıştırdı, 'ekmek arası atom çorba' yaptı

6 saat önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, özel sektördeki işinden ayrılarak çorba üzerine lokanta açan Hüseyin Çavdar (42), menüye 6 farklı çorbayı karıştırıp ekmek arasında servis ettiği 'Ekmek Arası Atom Çorba'yı ekledi.

6 çeşit çorbayı karıştırdı, 'ekmek arası atom çorba' yaptı, System.String[]

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, özel sektördeki işinden ayrılarak çorba üzerine lokanta açan Hüseyin Çavdar (42), menüye 6 farklı çorbayı karıştırıp ekmek arasında servis ettiği 'Ekmek Arası Atom Çorba'yı ekledi. Müşterilerine günde 14 farklı çeşit çorba sunduğunu belirten Çavdar, lokantada en çok ekmek arası atom çorbanın ilgi gördüğünü söyledi.

Bursa'da yaşayan Hüseyin Çavdar, çeşitli firmalarda 15 yıl yöneticilik yaptıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdi. Özel sektördeki işinden ayrılan Çavdar, 2 yıl önce çorba üzerine lokanta açtı. Çavdar, keyifle işlettiği lokantada günde 14 çeşit çorba ile müşterilere çeşitli damak tatları sundu. Yaptığı çeşitlerle sınırlı kalmak istemeyen Çavdar, yenilik arayışına girdi. Uzun süren araştırma ve çalışmalardan sonra 6 farklı çorbadan karışım yapan Çavdar, 'Ekmek Arası Atom Çorba' adını verdiği kendine özgü lezzeti, menüsüne ekledi.Tandır, ayak paça, tuzlama, damar, beyin ve kelle paça çarbası yapılan malzemelerden yararlanarak ortaya farklı bir lezzet çıkardığını söyleyen Hüseyin Çavdar, "Ekmek arası çorba, atom çorba dediğimiz çorbayı yapıyoruz. 6 çeşit çorbadan oluşturuyoruz. Bunların en önemlisi ayak paça. Ayak paça, 24 saat kaynayan kemiğin içerisindeki ilikten oluşuyor. Tuzlama, damar, beyin, kelle paça ve tandırı da içerisine dahil ediyoruz. Son olarak üzerine tereyağı döküp servis ediyoruz. Bunun dışındakinden çok içindeki önemlidir. İsteyene tabakta, isteyene ekmek arasına koyarak veriyoruz. Ekmek içinde verince insanlar kalan ekmeklerin ne yapıldığını soruyorlar. Hiçbir şekilde kalan ekmeklerimiz ziyan olmuyor. Köpeklere veriyoruz. Çocuk gelişimine ve kas gelişiminde olan kırık ve çıkıklara faydalı olduğu söyleniyor" dedi.


Ankara Ticaret Odası, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:20 Kaynak: DHA
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