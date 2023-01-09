6 çocuğa cinsel istismara, 260 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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6 çocuğa cinsel istismara, 260 yıl hapis cezası verildi

09.01.2023 18:56
6 çocuğa cinsel istismara, 260 yıl hapis cezası verildi

ANKARA'da Yılmaz Kuyugöz (59) hakkında 6 çocuğa, 10 yıl boyunca tehdit ve şantajla cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla, 400 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada karar açıklandı.

ANKARA'da Yılmaz Kuyugöz (59) hakkında 6 çocuğa, 10 yıl boyunca tehdit ve şantajla cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla, 400 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada karar açıklandı. Sanık Kuyugöz hakkında; 6 çocuk için ayrı ayrı nitelikli cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve müstehcen yayınları kayıt altına alma suçlarından toplam 260 yıl hapis cezası verildi.

Olay, mağdurlardan H.D.'nin, 2020 yılında üvey babasının yaklaşık 10 yıldır kendisini istismar ettiği yönündeki şikayetiyle ortaya çıktı. H.D., anne ve babasının ayrıldığını, annesinin işe giderken kendisine bakması için Arife Pulat'a bıraktığını, Arife Pulat ile birlikte yaşayan Yılmaz Kuyugöz'ün istismarının bu dönemde başladığını söyledi. H.D., annesinin bir süre sonra sanıkla evlendiğini ve Polatlı ilçesindeki köye taşındıklarını, tehdit ve şantajla istismarını sürdüren Yılmaz Kuyugöz'ün yazın evlerine gelen Arife Pulat'ın 2 yeğeni ile komşuları olan 2 çocuğa da 10 yıl boyunca istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Sanığın, annesi ile resmi nikahla, Pulat ile de dini nikahla evli olduğunu söyleyen H.D., Arife Pulat'ın da olup biten her şeyden haberi olduğunu ve kendisine, "Kimseye söyleme, zamanla alışırsın" dediğini ileri sürdü.

Şikayet sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Yusuf Kuyugöz tutuklanırken, Arife Pulat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İSTİSMARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTISavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında sanıklara ait evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen CD'lerde, mağdurlara yönelik istismardan görüntüler ortaya çıktı. Diğer mağdurların da şikayetçi olduğu tutuklu sanık Yusuf Kuyugöz hakkında, 'zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel amaçla cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak,' 'tehdit' gibi suçlardan 400 yıla kadar; Arife Pulat hakkında ise bazı mağdurlara yönelik suçlara yardım ettiği iddiasıyla 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.CİNSEL İSTİSMARA YARDIMDAN 9 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİAnkara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; sanıklar, mahkeme heyeti ve avukatlar hazır bulundu. Edinilen bilgiye göre, iddia makamı mütalaasında, Kuyugöz hakkında 6 çocuk için cinsel istismar suçundan diğer sanık Arife Pulat hakkında ise 3 çocuğun cinsel istismara uğrarken yardım etme suçundan ceza vererek tutuklanmasını talep etti. Pulat hakkında 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuklama talebini ise reddetti.SANIK KUYUGÖZ'E 260 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hakkında 400 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Yılmaz Kuyugöz, dosyada bulunan görüntülerde uyuşturucu madde etkisinde olduğunu belirterek, masum olduğunu söyledi. Sanık hakkında 1'i üvey çocuğu, 3'ü birlikte yaşadığı Arife Pulat'ın yeğeni, 2'si komşularının çocuğu toplam 6 çocuk için ayrı ayrı, 'nitelikli cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve müstehcen yayınları kayıt altına alma' suçlarından toplam 260 yıl hapis cezası verildi.


Kaynak: DHA
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Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 çocuğa cinsel istismara, 260 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

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