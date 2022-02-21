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6 çocuğunun babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

6 çocuğunun babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

21.02.2022 11:08
6 çocuğunun babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye Aşık Seyrani Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet A. (51) ile eşi Fatma A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fatma A. tarafından kalbinden bıçaklanan Mehmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi kadını gözaltına aldı. 6 çocuk babası Mehmet A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAYSERİ

6 çocuğunun babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

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Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 çocuğunun babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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