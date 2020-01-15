6 çocuk annesi, 2'nci eşinden boşanmayı böyle kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 6 çocuk annesi, 2'nci eşinden boşanmayı böyle kutladı - Son Dakika

6 çocuk annesi, 2'nci eşinden boşanmayı böyle kutladı

6 saat önce

HATAY'da, 1,5 yıldır süren davası sonuçlanarak, eşinden boşanan Ayten Kılıç (39), adliye önünde davul zurna eşliğinde oynadı, baklava dağıttı.

6 çocuk annesi, 2'nci eşinden boşanmayı böyle kutladı, System.String[]

HATAY'da, 1,5 yıldır süren davası sonuçlanarak, eşinden boşanan Ayten Kılıç (39), adliye önünde davul zurna eşliğinde oynadı, baklava dağıttı.

Antakya ilçesinde, 6 çocuk annesi Ayten Kılıç, 1,5 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı eşinden şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Görülen karar duruşmasında hakim çifti boşadı. Adliye önünde kendisini bekleyen çocuklarıyla kararın sevincini paylaşan Kılıç, davul zurna eşliğinde oynadı. Kılıç, ayrıca çevredekilere baklava, kuru pasta ve içecek ikram etti.

'ÇOK SEVİNÇLİYİZ'

Kılıç, ikinci evliliğinde çok kötü günler geçirdiğini anlatarak, "Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşimden 1,5 yıl sonra boşanabildim. İki yıldır evliydim, evliliğim 2 ay sürdü. 2'nci aydan sonra mahkemeye başvurduk. 1,5 yıldır boşanmaya çalıştım, dava yeni bitti. Adak adamıştım, 'Kurtulacağım gün baklava dağıtacağım' dedim ve yaptım. Ben de çocuklarım da çok sevinçliyiz. Mahkemeyi kazandım, kutluyorum" dedi.

Kılıç, tek arzusunun bundan sonra 6 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmak olduğunu ifade etti.


Antakya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

6 çocuk annesi, eşinden boşanmayı halay çekerek kutladı
Kaynar suyun içine düştü, ertesi gün kahvaltı masasında fenalaştı Acil iniş yapan uçak yakıtını okulun üstüne boşalttı: 23 yaralı Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi!

Son Dakika Haberleri
19:42 Anaokulu öğrencileri "karne hediyeleriyle" erken buluştu - Son Dakika
19:40 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
19:39 Eskişehir oğlunu lösemiden kaybeden anne, eskişehirli buğra'ya destek çıktı - Son Dakika
19:38 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
19:38 Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 19:47:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 6 çocuk annesi, 2'nci eşinden boşanmayı böyle kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]