6. Cumhurbaşkanı Korutürk mezarı başında anıldı - Son Dakika
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6. Cumhurbaşkanı Korutürk mezarı başında anıldı

12.10.2022 11:38

Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, ölümünün 35. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, ölümünün 35. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Devlet Mezarlığı'ndaki törene, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı Tümamiral Mustafa Kaya, Korutürk'ün oğulları Osman ve Salah Korutürk ile askeri yetkililer katıldı.

Fahri Sabit Korutürk'ün öz geçmişinin okunmasının ardından mezarına Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ailesi adına çelenkler konuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulduktan sonra protokol üyelerinin aileye taziyelerini iletmesiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Devlet Mezarlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6. Cumhurbaşkanı Korutürk mezarı başında anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6. Cumhurbaşkanı Korutürk mezarı başında anıldı - Son Dakika
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