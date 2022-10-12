Devlet Mezarlığı 'ndaki törene, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı Tümamiral Mustafa Kaya , Korutürk'ün oğulları Osman ve Salah Korutürk ile askeri yetkililer katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Devlet Mezarlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 6. Cumhurbaşkanı Korutürk mezarı başında anıldı - Son Dakika

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