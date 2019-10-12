6. Cumhurbaşkanı Korutürk'ün vefatının 32. yılı
19 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün vefatının 32. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:44 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün vefatının 32. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında, "Üstlendiği görevlerde, ülkemize ve milletimize önemli hizmetlerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı, kıymetli devlet adamı Fahri Korutürk'ü vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.
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