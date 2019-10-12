Son Dakika Haberleri: 6. Cumhurbaşkanı Korutürk'ün vefatının 32. yılı
Son Dakika Güncel 6. Cumhurbaşkanı Korutürk'ün vefatının 32. yılı

6. Cumhurbaşkanı Korutürk'ün vefatının 32. yılı

19 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün vefatının 32. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

6. Cumhurbaşkanı Korutürk'ün vefatının 32. yılı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün vefatının 32. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Üstlendiği görevlerde, ülkemize ve milletimize önemli hizmetlerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı, kıymetli devlet adamı Fahri Korutürk'ü vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Fahri Korutürk, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dha yurt bülteni - 1
İran küstahlığı! Cuma hutbelerinde Türkiye'yi hedef aldılar YPG/PKK'lı teröristlere önce kıskaç sonra çevirme: Kuzeye süpürme harekatıyla yok edilecekler Son dakika: Gazetecilerin bulunduğu otele iki havan mermisi atıldı: Mermilerin patlamaması faciayı önledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 11:04:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6. Cumhurbaşkanı Korutürk'ün vefatının 32. yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]