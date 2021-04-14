6. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

TUR 2021'in dördüncü gününde bisikletçiler, Alanya'dan başlayıp Kemer'de bitecek 184,4 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Antalya 'nın Alanya ilçesindeki İskele Caddesi'nden başlayan etabın startını, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi.

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