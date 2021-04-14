6. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) dördüncü günündeki 184,4 kilometrelik Alanya- Kemer etabı start aldı.
Antalya'nın Alanya ilçesindeki İskele Caddesi'nden başlayan etabın startını, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi.
TUR 2021'in dördüncü gününde bisikletçiler, Alanya'dan başlayıp Kemer'de bitecek 184,4 kilometrelik parkurda mücadele edecek.
56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun dördüncü etabına 25 takımdan 174 bisikletçi katıldı.
Kaynak: AA
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