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6 dakika için 7 milyon euro

6 dakika önce

31 Mayıs 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ermeni futbolcu, Şubat 2016'da geldiği Beşiktaş'ta bugüne kadar Süper Lig'de sadece 6 dakika oynayıp, bonservis bedeli, bugüne kadar aldığı yıllık ücret ve sözleşme fesih bedeliyle birlikte yaklaşık 7 milyon Euro'ya mal oldu!

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31 Mayıs 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ermeni futbolcu, Şubat 2016'da geldiği Beşiktaş'ta bugüne kadar Süper Lig'de sadece 6 dakika oynayıp, bonservis bedeli, bugüne kadar aldığı yıllık ücret ve sözleşme fesih bedeliyle birlikte yaklaşık 7 milyon Euro'ya mal oldu!


Toplamda 1 lig, 4 kupa maçına çıkan 29 yaşındaki oyuncu, sadece 1 gol atabildi.

Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:42 
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6 dakika için 7 milyon euro
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