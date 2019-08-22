6 dakika için 7 milyon euro
6 dakika önce
31 Mayıs 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ermeni futbolcu, Şubat 2016'da geldiği Beşiktaş'ta bugüne kadar Süper Lig'de sadece 6 dakika oynayıp, bonservis bedeli, bugüne kadar aldığı yıllık ücret ve sözleşme fesih bedeliyle birlikte yaklaşık 7 milyon Euro'ya mal oldu!
31 Mayıs 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ermeni futbolcu, Şubat 2016'da geldiği Beşiktaş'ta bugüne kadar Süper Lig'de sadece 6 dakika oynayıp, bonservis bedeli, bugüne kadar aldığı yıllık ücret ve sözleşme fesih bedeliyle birlikte yaklaşık 7 milyon Euro'ya mal oldu!
Toplamda 1 lig, 4 kupa maçına çıkan 29 yaşındaki oyuncu, sadece 1 gol atabildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:42
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