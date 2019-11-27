Son Dakika Haberleri: "6. Din Şurası" kararları yarın kamuoyuna açıklanacak
Son Dakika Güncel '6. Din Şurası' kararları yarın kamuoyuna açıklanacak - Son Dakika

"6. Din Şurası" kararları yarın kamuoyuna açıklanacak

6 saat önce

"Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" başlığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca düzenlenen "6. Din Şurası", yarın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın şura kararlarını kamuoyuna açıklamasıyla sona erecek.

"Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" başlığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca düzenlenen "6. Din Şurası", yarın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın şura kararlarını kamuoyuna açıklamasıyla sona erecek.


Geçtiğimiz pazartesi günü başlayan şurada, katılımcılardan 5 komisyon oluşturuldu. Bu komisyonlar, "Sosyokültürel Değişimin İnanca ve Dini Hayata Etkisi", "Sosyokültürel Değişimin İnanca ve Dini Hayata Etkisi", 'Sosyokültürel Değişim ve Dini Eğitim', 'Sosyokültürel Değişim ve Dini Yayınlar', 'Sosyokültürel Değişim ve Yurt dışı Diyanet Hizmetleri' ana başlıkları hakkında müzakerelerde bulunuyor.


Şuranın son gününde komisyonlar değerlendirme oturumlarını yapacak ve konularla ilgili yaptıkları müzakerelerin raporlarını oluşturacak. Genel oturumda şurada alınacak kararlar belirlenecek ve şura üyeleri tarafından oylanacak. Alınan kararlar kamuoyuna ilan edilecek. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:05 Kaynak: İHA
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