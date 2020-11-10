6 diplomalı aşçı - Son Dakika

6 diplomalı aşçı

10.11.2020 09:36
6 diplomalı aşçı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl İlçesinde ikamet Eden Melih Oktay, baba mesleği olan aşçılığı devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde ikamet Eden Melih Oktay, baba mesleği olan aşçılığı devam ediyor. Sebebi ise aile olarak yeni geliştirdikleri tariflerin ilgi görmesi. Genç aşçı 6 üniversite okudu, yurt dışında eğitim aldı. Mezun olduğu diplomalarını iş yerine astı.

Aşçı Melih Oktay tam 6 üniversite bitirdi. 2'si lisans, 4'ü ön lisans olmak üzere birbirinden farklı 6 üniversite okudu. Okuduğu bölümlerde gelen iş tekliflerine rağmen o baba mesleği olan aşçılığı seçti. Babasıyla birlikte esnaf lokantasında çalışan genç aşçının diplomalarını görenler hayretler içerisinde kalıyor.

Melih Oktay, okumanın önemine değinirken, neden bu mesleği seçtiğini ise şöyle anlattı: "Ben 6 tane üniversite bitirdim, hepsi de ayrı ayrı bölümler. Bir yandan eğitim hayatıma devam ederken diğer yandan da çalışma hayatımı sürdürdüm. Yaz aylarında kendi iş yerimizde çalışmaya devam ediyordum. Kendi buluşumuz çorbanın haricinde değişik yemekler ve kabak helvası yapıyoruz. Türkiye'de sadece bizde var. Burası benim ilgimi çekmeye başladı, bundan dolayı kendi işimizi yapıyorum. Bu arada bana çok sayıda teklifler geliyordu, halen de gelmeye devam ediyor. Kendilerine teşekkür ederek kabul etmedim. Çünkü kendi işimiz, bunun yanı sıra bu mesleği severek yapıyorum. İnsanların sevdikleri meslekleri yaparsa daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bitirdiğim okulların diplomalarını iş yerimize gördüğünüz gibi astım. Gelen müşterilerin ilgisi çok çekiyor. Görünce senin mi diye soruyorlar. Hatta bu kadar okullu boşuna mı okudun diyor soruyor. Ben bu mesleği severek yapıyorum ve beni bunlar mutlu ediyor. Tabii ki okudum, ama boşuna değil".

Melih Oktay'ın babası Seyidi Oktay ise, "Eğitimli insanlar yaptıkları işlerde çok başarılı oluyor. Oğlumun eğitime ilgisi var, okumaktan zevk alıyor. Okuyan illa memur olacak diye bir kanun yok. Biz devletimizi seven insanlarız. Devletimiz bugün istesin hiçbir ücret, almadan oğlumu gönderirim. Lakin başkasının işinde çalışacağına kendi işinde çalışması bizleri daha mutlu ediyor. O da bunu tercih etti, saygı duyduk" dedi. - BURSA

6 diplomalı aşçı
6 diplomalı aşçı
6 diplomalı aşçı
6 diplomalı aşçı
6 diplomalı aşçı
6 diplomalı aşçı
6 diplomalı aşçı

İnegöl, Bursa, Genç, Baba, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 6 diplomalı aşçı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler 300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın Dağlık Karabağ zaferi sonrası ulusa seslenen Aliyev: Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir, onları iti kovar gibi kovduk Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz
Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı         
09:38
Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadro dışı kaldı! Ocak ayında ayrılacak Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadro dışı kaldı! Ocak ayında ayrılacak         
09:05
Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu? Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu?         
07:54
Ermenistan'da protestocular hükümet binasını basarak Paşinyan'ın odasına girdi Ermenistan'da protestocular hükümet binasını basarak Paşinyan'ın odasına girdi         
07:42
Koronavirüse karşı yüzde 90 etkili aşının arkasında 2 Türk bilim insanı var Koronavirüse karşı yüzde 90 etkili aşının arkasında 2 Türk bilim insanı var         
06:28
ABD Adalet Bakanlığı seçimlere ilişkin yolsuzluk iddialarını soruşturacak ABD Adalet Bakanlığı seçimlere ilişkin yolsuzluk iddialarını soruşturacak         
03:43
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi         
00:23
Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti         
23:48
Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak         
23:08
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:03
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 09:47:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 6 diplomalı aşçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei