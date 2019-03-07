6. Domatexpo Fuarı Açıldı
46 dakika önce
- Fuar alanından görüntüler Menderes Türel'in konuşması Fuarın açılışı Fuar alanının gezilmesi Domateslerden detaylar ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı "Domatexpo" açıldı.
- Fuar alanından görüntüler
Menderes Türel'in konuşması
Fuarın açılışı
Fuar alanının gezilmesi
Domateslerden detaylar
ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı "Domatexpo" açıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:00 Kaynak: AA
Ambulans ve Otomobili Arasında Sıkışan Adam Hayatını Kaybetti
Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu
Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü
Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu