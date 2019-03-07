Son Dakika Haberleri: 6. Domatexpo Fuarı Açıldı

6. Domatexpo Fuarı Açıldı

46 dakika önce

- Fuar alanından görüntüler Menderes Türel'in konuşması Fuarın açılışı Fuar alanının gezilmesi Domateslerden detaylar ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı "Domatexpo" açıldı.

- Fuar alanından görüntüler
Menderes Türel'in konuşması
Fuarın açılışı
Fuar alanının gezilmesi
Domateslerden detaylar
ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı "Domatexpo" açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:00 Kaynak: AA

Antalya, Menderes Türel, Güncel
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