6 dönümlük gıda ve beyaz eşya deposu alevlere teslim oldu - Son Dakika

6 dönümlük gıda ve beyaz eşya deposu alevlere teslim oldu

6 dönümlük gıda ve beyaz eşya deposu alevlere teslim oldu -Bursa'da ikinci yangın da söndürüldü Bursa'da bugün çıkan ikinci büyük yangın da itfaiye ekiplerinin seferber olmasıyla güçlükle söndürüldü.

6 dönümlük gıda ve beyaz eşya deposu alevlere teslim oldu

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- Bursa'da ikinci yangın da söndürüldü

BURSA - Bursa'da bugün çıkan ikinci büyük yangın da itfaiye ekiplerinin seferber olmasıyla güçlükle söndürüldü. 6 dönümlük alana kurulu beyaz eşya ve gıda deposu alevlere teslim oldu.

Öğleden sonra Bursa- İstanbul yolunda bir plastik deposunda yangın çıktı. 6 dönümlük sahadaki bu yangın güçlükle kontrol altına alınırken, saat 16.00 sularında Yıldırım'a bağlı Samanlı Mahallesi'nde bulunan bir gıda ve beyaz eşya deposunda da yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen yangın hızla büyüdü. Dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken, yangına AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti. 6 dönümlük alana kurulu depolar alevlere teslim oldu. 40 itfaiye aracı ve 60 personelden oluşan ekipler, yangının etraftaki meyve ağaçlarına sıçramaması için büyük gayret sarf etti. Yangın bir buçuk saatlik müdahaleyle söndürüldü. Her iki yangında can kaybı meydana gelmezken, maddi hasarın tespitine başlanacak.

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 dönümlük gıda ve beyaz eşya deposu alevlere teslim oldu - Son Dakika
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