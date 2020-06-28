6 dönümlük tarlasında çilek üretiyor - Son Dakika

6 dönümlük tarlasında çilek üretiyor

6 dönümlük tarlasında çilek üretiyor Çilek üreticisi Yalçın Nar: "Toprağımız bereketli, rakım yüksek olduğu için aroma ve tadı bir başka oluyor" Bilecik'te 6 dönümlük tarlasına çeşitli şeyler eken Yalçın Nar, en sonunda çilekte verim alırken tonlarca mahsulü toplanır toplanmaz bitiyor.

6 dönümlük tarlasında çilek üretiyor

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Çilek üreticisi Yalçın Nar:

"Toprağımız bereketli, rakım yüksek olduğu için aroma ve tadı bir başka oluyor"

BİLECİK - Bilecik'te 6 dönümlük tarlasına çeşitli şeyler eken Yalçın Nar, en sonunda çilekte verim alırken tonlarca mahsulü toplanır toplanmaz bitiyor.

Bilecik merkeze bağlı Ulupınar köyünde yaşayan ve geçtiğimiz dönem köyün muhtarlığı da yapan Yalçın Nar, "seç-al" sloganıyla bu işe başladığı söyledi. Geçen sene hayvanları için 6 dönümlük tarlasına yonca ektiğini, sonrasında organik çilek üretmeye karar verdiğini anlatan Nar, "Şu an 50 bine yakın çilek fidesi var tarlamda. Buranın rakımı yüksek olduğu için çileklerde aroma bir başka güzel oluyor. Bunun yanında tadını da etkiliyor. Toprağımız bereketli olduğu için naylonun üzerine yaptık çilek fidelerini. Sulaması da naylon altında olduğu için çilek toprağa değmiyor, toprağa teması yok. Bu sürgünleri kesmediğiniz zaman çilek fideye gider döküm yapmaz. Bunu kestiğimizde o zaman çiçeğe giderek, mahsul verir. Burada vatandaşlar tarlamıza gelerek, çilek alıyorlar. Kendileri de topluyorlar ve daha tatlı geliyor insanlara böyle olunca. Seneye Allah nasip ederse 100 bin fide hedefimiz var" dedi.

Ulupınar, Bilecik, Nar, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 6 dönümlük tarlasında çilek üretiyor - Son Dakika

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