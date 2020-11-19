6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

6 düzensiz göçmen kurtarıldı
19.11.2020 15:42
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salı içine bindirilerek Türk karasularına itilen 6 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salı içine bindirilerek Türk karasularına itilen 6 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına bırakılan can salı içerisindeki 6 düzensiz göçmeni kurtardı. - MUĞLA
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