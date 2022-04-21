Bodrum açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 23 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, biri Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 23 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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