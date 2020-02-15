6 düzensiz göçmen Meriç Köprüsü'nü geçerken yakalandı - Son Dakika

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Meriç Köprüsü'nden şüpheli grubun geçtiğini görenler, durumu polise bildirdi. Bu sırada, gruptaki bir kişinin rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerine de haber verildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrollerde, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 düzensiz göçmeni yakaladı. Rahatsızlanan düzensiz göçmen ise ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.