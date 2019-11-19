Son Dakika Haberleri: 6 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

6 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu bir şüpheli yakalanırken, 6 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu bir şüpheli yakalanırken, 6 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçaklığının önlenmesine yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Polis ekipleri, Kilis-Gaziantep karayolunda D.S.A. idaresindeki plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.Araçta Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli D.S.A. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. - KİLİS

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
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