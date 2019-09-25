Son Dakika Haberleri: 6. Eker I Run Koşusu 2.500 sporseveri Bursa’da buluşturacak
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6. Eker I Run Koşusu 2.500 sporseveri Bursa’da buluşturacak

2 saat önce

Eker'in, "Sağlıklı Yaşam için Koş" mottosuyla düzenlediği Eker I Run Koşusu'nu altıncı kez, 6 Ekim Pazar günü Bursa'da gerçekleştirecek.

6. Eker I Run Koşusu 2.500 sporseveri Bursa’da buluşturacak, System.String[]

Eker'in, "Sağlıklı Yaşam için Koş" mottosuyla düzenlediği Eker I Run Koşusu'nu altıncı kez, 6 Ekim Pazar günü Bursa'da gerçekleştirecek. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin ilk yokuş aşağı maratonu da yapılacak.

Türkiye, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:40 
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