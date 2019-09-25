6. Eker I Run Koşusu 2.500 sporseveri Bursa’da buluşturacak

Eker'in, "Sağlıklı Yaşam için Koş" mottosuyla düzenlediği Eker I Run Koşusu'nu altıncı kez, 6 Ekim Pazar günü Bursa'da gerçekleştirecek. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin ilk yokuş aşağı maratonu da yapılacak.