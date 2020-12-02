"6. Engelsiz Sanat Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika

Türkiye Engelsiz Sanat Birliği tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla düzenlenen "6. Engelsiz Sanat Ödülleri", Nevşehir'deki etkinlikle sahiplerini buldu.

Nevşehir Belediyesi himayelerinde Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programda, engellilere yönelik projelere destek verenlere çeşitli kategorilerde ödülleri verildi.

Programın açış konuşmasını yapan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye olarak engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla çeşitli projeler geliştirerek hizmet yürüttüklerini belirtti.

Programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Arı, "Bugüne kadar engelli kardeşlerimizin hayata tutunmalarını temin edecek çalışmalar yaptık. Çünkü hepimiz bir engelli adayıyız. Sokağa çıkınca bir araç çarpsa engelli hale geliriz. Hiçbirimizin garantisi yok. Bu nedenle engelli kardeşlerimizi anlamak, onlara yönelik projeleri bir gün ile sınırlamak hiçbirimizin karına olan bir hareket değildir." dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de devletlerin gelişmişliğinin dezavantajlı gruplara yaptığı yatırımlarla ölçülebildiğini, Türkiye'nin bu alanda çok başarılı ve örnek çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Türkiye'de, dezavantajlı ve engelli bireylere bakış açısının geçmişe kıyasla değiştiğini vurgulayan Becel, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, ihtiyacı olan ailelere destekleme konusunda sosyal devlet anlayışının da vücut bulduğu bir alan oluştu. Aileleri artık çok daha rahat ziyarete gidiyoruz. Bir şey yapamama mahcubiyeti ile değil, devletin bütün imkanlarını onlara seferber edebilmenin rahatlığı ve huzuru ile gidebiliyoruz. Engelli maaşından, evde bakım ücretlerine kadar, bakım merkezlerinden eğitim masraflarını karşılamaya kadar çok çeşitli desteklemelerde bulunuyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte, "Sanata Evet" ödülüne layık görülen tiyatro oyuncusu Tamer Levent'e ödülünü Vali Becel, "Yılın komedyeni" ödülüne layık görülen Ayhan Yarıcı'ya ise ödülünü Başkan Arı takdim etti.

Diğer kategorilerdeki ödüller ise etkinlik salonuna telekonferans yöntemiyle bağlanılarak birlik yetkililerince takdim edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan ve "Yılın resim Sanatçısı" ödülüne layık görülen Mert Yalın'a ödülü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi.

Yalın'a ödülünü takdim eden Tatar, salondaki katılımcılara seslenerek, pandemi sürecinin ardından ilk fırsatta Nevşehir'i ziyaret edeceğini ifade etti.

Tatar, "Bu tür faaliyet ve etkinlikler bizleri mutlu ediyor. Aynı zamanda anavatan Türkiye ile böyle bir etkinlikte teknolojinin de yardımıyla bir araya gelmek de bizi mutlu ediyor." dedi.