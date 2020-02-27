6. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi Başladı - Son Dakika
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6. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi Başladı

11 dakika önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından her yıl düzenlenen Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi Kongresi'nin 6. sı Sabancı Kültür Sitesinde başladı.

6. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi Başladı, System.String[]

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından her yıl düzenlenen Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi Kongresi'nin 6. sı Sabancı Kültür Sitesinde başladı.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ile çok sayıda akademisyenin katıldığı toplantının açılış konuşmasını Kongre Başkanı ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Duran Arslan yaptı.


Aslan, ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nın 30'u öğretim üyesi olmak üzere 150 öğretim elemanı, 14 bilim dalı, 200'ü aşkın yatak kapasitesi ile hizmet verdiğini söyledi. Aslan, " 50 yıldır büyük bir şevkle yürüttüğümüz hizmetlerimizde buradan mezun olan öğrencilerimiz, Türkiye'nin dört bir yanında hem sağlık hizmeti veriyorlar, hem de bir çok üniversitede akademik görevler yapmaktadır" diye konuştu.


ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Kayseri Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'de birer selamlama konuşması yaparak, kongrede emeği geçenlere teşekkür etti.


Kongre'de, Prof. Dr. Türkan Patıroğlu ve Prof. Dr. Sefer Kumandaş'ta emekliliğe uğurlandı.


Bir çok üniversiteden bilim insanının katıldığı kongre 29 Şubat'ta son bulacak. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:13 Kaynak: İHA
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