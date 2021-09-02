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6'ncı Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika

6'ncı Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu

02.09.2021 10:13

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ın (Erdemir) düzenlediği 6'ncı Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ın (Erdemir) düzenlediği 6'ncı Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu.

OYAK'ın Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir, daha güvenli, konforlu, kaliteli bir yaşamın inşasında ve sürdürülmesinde vazgeçilmez bir rol oynayan çeliği 6'ncı kez sanatla buluşturdu. Erdemir'in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği 'Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda finale kalan 35 eser Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış ve ödül töreni ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

'HEYKELLER ERDEMİR ÇELİĞİYLE ÜRETİLİYOR'

Ödül töreninde konuşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Prof. Bülent Çınar, 'Geçtiğimiz yıllarda yarışma iki senede bir yapılıyordu. Bu seneden itibaren her yıl yapılacak. Yaklaşık 100 esere yakın başvuru oluyor. Öğrencilerin eserlerinde 1 metreyi aşmalarını istemiyoruz. Heykeller yerli malzemelerle üretiliyor. Öğrencilerden bir konsept başlığı altında üretimlerini bekliyoruz. Bu yıl 24 eseri ödüle layık gördük. Eserleri derecelendirirken çok zorlandık. Öğrenciler eserleri çok özenle çalışmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

YARIŞMADA 35 ESER SERGİLENİRKEN 24 ESER ÖDÜLE DEĞER BULUNDU

Bu yıl üniversitelerin heykel bölümünde lisans ve lisansüstü eğitim gören 9 farklı üniversiteden 73 yarışmacı, 97 eserle yarışmaya başvurdu. 6. Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda 51 eser ilk aşamayı geçerken, final değerlendirmesinde 24 eser ödüle, 11 eser de yarışmanın Seçici Kurulu tarafından sergilenmeye değer bulundu.

'Sürdürülebilirlik' temalı yarışmada, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden Ozan Dursun, 'Exc' eseriyle birincilik ödülünün sahibi oldu. Yarışmanın 2'ncisi 'İleri' eseriyle Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden Gülfidan Soyuğur olurken, üçüncülüğü ise 'Rigor Mortis' eseriyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden Ömer Kasımoğlu kazandı.

Yarışmada ayrıca Aybike Keskin, Büşra Kara, Emrullah Örünklü, Büşra Kölmük, Muzaffer Tuncer mansiyon ödülü; Berke Uysal, İpek Yücesoy, Nisa Karaca, Özcan Karabulut, Sevdiye Cerrahoğlu, Okan Ünal, Bahar Posta, Burcu Özçelik 'Jüri Özel Ödülü'; Saltık Doğa Özsar, Pelin Bulu Yılmaz, Sıtkı Eryılmaz, Cemil Olgun Can, Ergün Arslan, Elifnur Aydın, Eda Altınsoy, Ufuk Aydın ise 'Erdemir Özel Ödülü' aldı.

Erdemir'in sanat eğitimine destek olmak, heykel alanında genç yetenekleri teşvik etmek ve onları desteklemek amacıyla düzenlediği yarışmanın birincisine 15 bin, ikincisine 10 bin, üçüncüsüne 7 bin 500 lira verilirken, mansiyon ödülü sahiplerine 4'er bin, "Jüri Özel Ödülü" ve "Erdemir Özel Ödülü" sahiplerine ise 3'er bin lira takdim edildi.

SERGİ 8 EYLÜL'E KADAR ÜCRETSİZ ZİYARETE AÇIK

Erdemir'in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle geçtiğimiz yıllarda iki yılda bir düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın, öğrencilerin yoğun ilgi ve isteği üzerine bu yıldan itibaren her yıl gerçekleştirilmesi planlanıyor. MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde Tek Kubbe Salonu'ndaki sergi, 8 Eylül'e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

6'ncı Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu
6'ncı Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu
6'ncı Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu
6'ncı Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu
6'ncı Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu
6'ncı Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu
6'ncı Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu
6'ncı Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu
6'ncı Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Erdemir, Ereğli, Heykel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6'ncı Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika


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