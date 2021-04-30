6 evden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 6 evden hırsızlık yapan 3 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 6 evden meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından zanlıların yakalanması için çalışma yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi olan JASAT tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızların kullandıkları araç tespit edildi. Aracın tespit edilmesinden sonra düzenlenen operasyonda 6 evden çeşitli tarihlerde hırsızlık yaptıkları belirlenen E.A., E.K. ve A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar haklarında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - KAYSERİ