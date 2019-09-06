Son Dakika Haberleri: 6 eylül cuma dha spor gündemi
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6 eylül cuma dha spor gündemi

55 dakika önce

ANDORRA MAÇINA DOĞRU18.15 Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

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ANDORRA MAÇINA DOĞRU
18.15 Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
19.00 Andorra son çalışmasını yapacak.
19.45 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
20.15 A Milli Futbol Takımı, Andorra maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ
11.00 Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE
Alanyaspor maçının çalışmaları devam edecek.

GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklarını sürdürecek.

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI
20.45 Ümit Milli Takım, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere ile karşılaşacak.
VOLEYBOL
15.00 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final karşılaşmaları öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile Sırbistan, İtalya ve Polonya takımlarının başantrenör ve kaptanları medya gününe katılacak. gerçekleşecektir.

BASKETBOL
19.30 Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılarımız maçı kazanması halinde 2020 Tokyo vizesini garantileyecek.
BİNİCİLİK
Balkan Şampiyonası, Kemer Country Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde 11 ülkenin katılımıyla sürüyor.

YELKEN
İstanbul Caddebostan - Adalar parkurunda 3 gün sürecek olan "Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası" yarışları başlayacak.


Andorra, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:41 Kaynak: DHA
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