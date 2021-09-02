6 Eylül itibari ile aşı olmayanlar toplu alanlara girişte PCR testi olması gerekecek - Son Dakika

Ülkemizde 6 Eylül Pazartesi'nden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin, konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla yapacağı şehirler arası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi getirildi.

TÜM OKUL ÇALIŞANLARI VE ÖĞRETMENLERE DE PCR TESTİ

Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayan okullar için de yeni düzenlemeler var. Başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan haftada iki kez PCR testi istenecek, PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

"İYİ SONUÇLAR ALALIM, AŞIMI OLALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmamış öğretmenler, okul çalışanları, konser ve sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklara 6 Eylül itibariyle PCR testi gerektiğini hatırlattı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test, Kovid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım" sözlerine yer verdi.