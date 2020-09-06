6 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

Türkiye ve İngiltere tekvando milli takımları ortak kampta
Türkiye ve İngiltere tekvando milli takımları Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde ortak kampta bir araya geldi. Kamp çalışmalarına Türkiye'den 8 erkek, 5 kadın, İngiltere'den ise 9 erkek, 8 kadın sporcu katılıyor.
UEFA ULUSLAR LİGİ21.45 Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ikinci maçında Belgrad'da Sırbistan ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞSiyah beyazlı ekip bugün izinli.
GALATASARAYSarı kırmızılı takım günü izinli geçirecek.
TRABZONSPORBordo mavililer bugün ve yarın izin yapacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR20.00 Turuncu lacivertliler hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
VOLEYBOLKadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Grup MaçlarıA Grubu14.00 Vakıfbank - Nilüfer Bld.16.30 PTT - İlbankB Grubu14.00 Eczacıbaşı Vitra - Aydın BŞB16.30 Karayolları - KuzeyboruC Grubu18.30 Fenerbahçe Opet - Türk Hava YollarıD Grubu16.00 Galatasaray HDI Sigorta - Sistem9 Yeşilyurt
UEFA Uluslar LigiLig A - Grup 421.45 İspanya - Ukrayna21.45 İsviçre - AlmanyaLig B - Grup 319.00 Macaristan - Rusya21.45 Sırbistan - TÜRKİYELig B - Grup 416.00 Galler - Bulgaristan19.00 İrlanda Cumhuriyeti - FinlandiyaUEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 319.00 Slovenya - Moldova21.45 Kosova - YunanistanLig D - Grup 116.00 Andorra - Faroe Adaları
21.45 Malta - Letonya
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 09:12 - Kaynak: DHA
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