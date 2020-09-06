6 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

TRABZONSPORBordo mavililer bugün ve yarın izin yapacak.

Türkiye ve İngiltere tekvando milli takımları Antalya 'nın Serik ilçesindeki bir otelde ortak kampta bir araya geldi. Kamp çalışmalarına Türkiye'den 8 erkek, 5 kadın, İngiltere'den ise 9 erkek, 8 kadın sporcu katılıyor.

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