Son Dakika Haberleri: 6 Fetö Şüphelisi Adliyede

6 Fetö Şüphelisi Adliyede

1 saat önce

SAMSUN merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, adliyeye sevk edildi.

6 Fetö Şüphelisi Adliyede, System.String[]
SAMSUN merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik  düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, adliyeye sevk edildi. 

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na(FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün Samsun, Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan operasyonda bir muvazzaf subay, bir uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen bir astsubay ile kapatılan kara ve deniz harp okulunda öğrenim gören 6 eski öğrenci gözaltına alındı.

Mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları öne sürülen 9 şüpheliden 6'sı,  adliyeye sevk edildi. 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:55 Kaynak: DHA

Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastaneye Çocuklarını Güvenlik Kemeriyle Getirdiler Balyoz Davasına Bakan 50 Eski Hakim Savcı Hakkında Kovuşturma İzni Verildi

Osmanlı Dönemine Ait Kehanet Gökküresini 1 Milyon Dolara Satmaya Çalışılırken Yakalandılar Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 13:32:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6 Fetö Şüphelisi Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]