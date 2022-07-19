6 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 12 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama emri bulunanlar ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, hırsızlık, yaralama ve silahla tehdit suçlarından 9 ay ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D, G.D, C.Ç, Y.E.S, M.D. ve S.A. ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 firari hükümlü cezaevine teslim edildi, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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