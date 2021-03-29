6 fişek eroinle yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da şüpheli bir şahsın üzerinde 6 fişek eroin madde ele geçirildi.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. İhbar üzerinde Bahçelievler Mahallesi'nde operasyon gerçekleştiren polis, G.K. adlı bir şahsın üzerinde yapılan aramada 6 fişek (3,07 gram) eroin ele geçirildi. G.K. hakkında idari işlem yapıldı.
Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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