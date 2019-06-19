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6. Foto Safari Yarışması

1 saat önce

Nallıhan ilçesi kuş cennetinde bu yıl 6. düzenlenecek olan "Foto Safari Yarışması" 22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

6. Foto Safari Yarışması, System.String[]
Nallıhan ilçesi kuş cennetinde bu yıl 6. düzenlenecek olan "Foto Safari Yarışması" 22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Başkent Ankara Meclisi Koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari Yarışması'nın Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Vakfı, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından desteklendiğini kaydetti.
Fotoğraf avcılığını yaygınlaştırmak, doğa koruma bilincini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmanın 22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini dile getiren Öntaş, şunları aktardı:
"Nallıhan Kuş Cenneti, doğal güzelliklere ve 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Foto Safari ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğraf avcılarını ağırlayacağız. Doğa ve fotoğraf tutkunlarını 22-23 Haziran tarihlerinde Nallıhan Kuş Cennetine bekliyoruz. 'Fotoğraf Avcıları Rastgele' sloganı ile gerçekleştirileceğimiz yarışma, yaban hayatının korunması, nesli tükenen hayvan türlerinin gözetilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla oldukça önemli."
Yarışmaya katılmak isteyenlerin Nallıhan Kuş Cenneti girişinde oluşturulan kayıt masasına kayıt yaptırarak, 22 ve 23 Haziran tarihlerinde Nallıhan Kuş Cenneti'nde çektikleri fotoğraflarla yarışmaya katılabileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:03 Kaynak: AA
İsmail Öntaş, Nallıhan, Güncel
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