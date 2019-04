6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Tiyatro Frankfurt tarafından bu yıl 6.'ncısı düzenlenen "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nin açılışı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Tiyatro Frankfurt tarafından bu yıl 6.'ncısı düzenlenen "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nin açılışı gerçekleştirildi.



Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğunun himaye ettiği festivalin açılış töreni, Frankfurt Gallus Tiyatro'da yapıldı.



Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Almanya'daki Türk toplumunun yaklaşık 50 yıldır yaşamın her alanında önemli başarılara imza attığını söyledi.



Türklerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğine dikkat çeken Karartı, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin giderek yükselen bir grafik yakaladığını dile getirdi.



Karartı, Türkiye'yi ve Türk kültürünü anlatabilmenin en etkili, en araçsız ve samimi yollarından birinin tiyatro olduğunu belirterek, "Tiyatro, seyirciyle iletişimin en doğal ve en dolaysız olduğu sanat dalıdır. Bu yüzden de önemli ve özeldir. Sadece tiyatro değil, onu icra eden, icrasına katkıda bulunan ve nihayet seyredenler de özel ve değerlidir." dedi.



"Sanata evet"



İnsanlar arasındaki iletişim ve etkileşimin giderek azaldığına işaret eden Karartı, "Tiyatronun, hayata, insana, geçmişe ve geleceğe dair mesajlarını, her zaman olduğu gibi yalın bir dille kitlelere aktarmaya devam etmesi ziyadesiyle önem taşıyor. Frankfurt Tiyatro Festivali, bu bakımdan çok önemli bir misyonu yerine getiriyor." diye konuştu.



Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu da festivalin arkasında çok çalışkan ve büyük bir ekibin olduğunu ifade etti.



Kellecioğlu, "Sanata evet" misyonuyla Türk dilini ve birikimlerini yansıtmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Tiyatro Frankfurt olarak, toplumun sosyal ve kültürel açıdan gelişmesini önceleyen değerleri koymak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Toplumun içinde bulunduğu buhranların aşılmasında, eğitimin ve kültürün gelişmesinde sanatın belirleyici rolünü asla göz ardı etmiyoruz. Sanatın toplumda eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerin yerleşik hale gelmesindeki rolünü ise çok önemsiyoruz. Buna paralel olarak da sanatın toplum içinde ayrıcalıklı bir yeri olduğunu göstermeye çabalıyoruz."



Konuşmaların ardından Burak Karartı, Türkiye'nin Berlin Kültür ve Tanıtma Müşaviri Hüseyin Gazi Coşar ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun yanı sıra, festivalde emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.



Açılış oyunu "Üç Kız Kardeş"



Efes Antik Tiyatrosu şeklindeki plaketleri takdim eden usta oyuncular Rasim Öztekin ve Oya Başar da kısa birer konuşma yaptı.



Sonrasında, festivalin açılış oyunu olarak Hayal Perdesi tarafından sahnelenen "Üç Kız Kardeş" oyunu tiyatro severlerle buluştu.



Anton Çehov'un yazdığı, Aleksandar Popovski?'nin rejisiyle hazırlanan oyunda. Özge Özder, Selin Işcan ve Tuba Karabey rol alıyor.



Oyun, Maşa, Olga ve İrina'nın arayış içindeki durumlarına odaklanıyor.



Festival



6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, "Can Yeleği", "Geç Kalanlar" ve "Meçhul Paşa" gibi oyunlarda Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu, Bülent Çolak, Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman ve Zafer Kırşan gibi isimleri ağırlayacak.



Söyleşi programları ve atölye çalışmalarının da yapılacağı festivalde ayrıca, Tamer Levent, Hüseyin Avni Danyal, Zerrin Tekindor, Ayşenil Şamlıoğlu ve Ayşe Tunaboylu sevenleriyle buluşacak.



Koordinatörlüğünü Zeynep Yıldız, İstanbul Koordinatörlüğünü Nur Onur'un üstlendiği festival, paneller ve çocuk oyunları dahil 20 etkinlikle, 14 Nisan'da sona erecek.

