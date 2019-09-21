6. Frig Ultra Maratonu başladı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde gerçekleştirilen 6. Frig Ultra Maratonu'nda ilk gün yarışları yapıldı.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra 7 ülkeden binin üzerinde sporcu, 6 kilometre (Aşk Vadisi Koşusu), 12 kilometre (Gizemli Frigya Koşusu), 22 kilometre (Göynüş Kral Vadisi Koşusu) ve 54 kilometre (Frig Ultra) parkurlarında yarıştı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ayazin köyünden verilen start öncesinde yaptığı konuşmada, "Frig Vadisi, ülkemizin turizm merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Turizm olarak ülkemiz, deniz turizminin dışında alternatif turizm arayışı içinde. Biz Afyonkarahisar olarak bu bölgeyi siz değerli misafirlerimiz aracılığıyla tanıtmak istedik. Sizlere teşekkür ediyoruz. Emeği geçen ve sponsor olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Limit Sensin Koordinatörü Ali Cem Aktaş'ın işaretiyle yarışlar başladı.

Törene, Vali Tutulmaz'ın yanı sıra Vali Yardımcısı ve İhsaniye Kaymakam Vekili Mehmet Boztepe, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Nurullah Pervaneli, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser ve sporcular katıldı.