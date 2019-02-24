Son Dakika Haberleri: 6. Geleneksel Hamsi Şöleni

6. Geleneksel Hamsi Şöleni

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Ordulular Derneği tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Hamsi Şöleni'nde 3 ton hamsi dağıtıldı.

6. Geleneksel Hamsi Şöleni, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Ordulular Derneği tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Hamsi Şöleni'nde 3 ton hamsi dağıtıldı.

Vatan Caddesi'ndeki dernek önünde yapılan etkinliğe, soğuk havaya rağmen vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kapaklı Ordulular Derneği Başkanı Temel Büyükkeskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl düzenledikleri hamsi şöleninde bu yıl 3 ton hamsi pişirildiğini söyledi.

Etkinliği 6 yıldır düzenlediklerini ifade eden Büyükkeskin, "Birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi adına güzel bir geleneği yaşatıyoruz. Katılım çok güzel, emeği geçen başta sponsorlarımız olmak herkese teşekkür." dedi.

Konuşmanın ardından pişirilen 3 ton hamsi vatandaşlara dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:07 Kaynak: AA

Vatan Caddesi, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel
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