Son Dakika Haberleri: 6. Geleneksel Tei Yaz Spor Okulu başladı
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6. Geleneksel Tei Yaz Spor Okulu başladı

1 saat önce

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., çalışanlarının çocuklarına yönelik TEI Yaz Spor Okulu'nun 6'ncısını düzenliyor.

6. Geleneksel Tei Yaz Spor Okulu başladı, System.String[]
TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., çalışanlarının çocuklarına yönelik TEI Yaz Spor Okulu'nun 6'ncısını düzenliyor.

24 Haziran'da başlayan ve üç hafta sürecek TEI Yaz Spor Okulu'nda 7 - 14 yaş arasında 220 çocuk; basketbol, futbol, tenis, voleybol, paten ve binicilik eğitimi alacak. Ayrıca katılımcı çocuklar nostaljik sokak oyunları ile de keyifli vakit geçirecek.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcı çocuklar, düzenlecek kapanış töreniyle sertifikalarını alacak. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:48 Kaynak: İHA
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